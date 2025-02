Kein Behördengang und keine Wartezeit mehr: i-Kfz-System ermöglicht vollständig digitale und automatisierte Fahrzeugzulassung

Kreis Neuwied. Die Zulassung eines Fahrzeugs ist jetzt so einfach wie nie zuvor: Alle Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Neuwied können ihre Fahrzeuge nun bequem online an-, ab- und ummelden. Der Weg zur Zulassungsstelle entfällt ebenso wie lange Wartezeiten. Zudem bietet die Online-Zulassung einen finanziellen Vorteil, da die Kosten im Vergleich zur Anmeldung vor Ort geringer sind.

Möglich wird dies durch i-Kfz Stufe 4, das nun nach einigen Verzögerungen auch in Rheinland-Pfalz vollständig verfügbar ist. Bereits im September 2023 trat eine Neufassung der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) in Kraft, die den rechtlichen Rahmen für die Online-Zulassung schuf. Für die technische Umsetzung war jedoch ein umfangreiches Update von i-Kfz Stufe 3 auf Stufe 4 erforderlich, das auf Landes- und Bundesebene realisiert wurde. In Rheinland-Pfalz wurde die Freischaltung zusätzlich durch erhöhte IT-Sicherheitsanforderungen verzögert, die als Reaktion auf verschiedene Cyberangriffe notwendig geworden waren. Erst kürzlich konnten die neuen Funktionen vollständig bereitgestellt werden.

Landrat Achim Hallerbach zeigte sich erleichtert über die neue Möglichkeit: „Es ist nachvollziehbar, dass die verspätete Einführung von i-Kfz Stufe 4 bei den Bürgerinnen und Bürgern zu Unmut geführt hat. Leider hatten wir als Kreisverwaltung keinen Einfluss auf eine schnellere Umsetzung. Unsere Mitarbeitenden sind durch die hohe Arbeitsbelastung auf den Zulassungsstellen stark gefordert. Die Nutzung der Online-Zulassung entlastet beide Seiten und spart sowohl Zeit als auch Geld.“

Über die Homepage der Neuwieder Kreisverwaltung stehen ab sofort folgende Services im Bereich Kfz zur Verfügung:

Neuzulassung von Fahrzeugen

Ummeldung von Fahrzeugen (auch mit Halterwechsel)

Außerbetriebssetzung von Fahrzeugen

Reservierung eines Wunschkennzeichens

Leasingbriefauskunft

Doch nicht nur im Bereich Kfz sind neue Online-Dienste dazu gekommen. Außerdem können seit neuestem Leistungen der Eingliederungshilfe, sowie Taxi-, Mietwagen- und Kraftomnibusgenehmigungen online beantragt werden.

Alle Online-Dienste finden Sie auf der Homepage der Kreisverwaltung Neuwied unter: www.kreis-neuwied.de/Online-Dienste

Bildunterzeile: Landrat Achim Hallerbach ließ sich von der Digitalisierungs-Beauftragten des Landkreises, Patricia Jung, die neuen Online-Dienste erläutern. Foto: Martin Boden / Kreisverwaltung Neuwied