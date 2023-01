Im Rahmen der Bauarbeiten zum neuen Kreisverkehr an der Kurt-Schumacher-Brücke startet ab Montag, 23. Januar, die erste Bauphase. In dieser Phase, die voraussichtlich bis September 2023 andauern wird, erstreckt sich das Baufeld vom Anschlussbereich der Kurt-Schumacher-Brücke (Ausbauanfang) bis zum Anschluss an die Koblenzer Straße (Ausbauende). In diesem Bereich wird später der neue Kreisverkehr liegen.

Während der ersten Bauphase ist die Verbindung zwischen Kurt-Schumacher-Brücke und Koblenzer Straße gesperrt. Eine direkte Befahrung von Koblenz-Güls und Metternich kommend in Richtung Koblenzer Straße ist ab dem 23. Januar daher nicht mehr möglich; der Verkehr wird umgeleitet.

Hierfür wird als erster Schritt ein Teil der Mittelschutzplanke auf der Anschlussstraße Kurt-Schumacher-Brücke geöffnet. Das ermöglicht, den Verkehr aus Fahrtrichtung Metternich/Güls über eine provisorische Baustraße links auf den Abfahrtsast der Brücke in Richtung Schlachthofstraße zu führen. Danach führt die Umleitung über die Schlachthofstraße (Richtung Stadtmitte), und über die Blücherstraße und Moselweißer Straße (Richtung Moselweiß/Karthause). Die Verkehrsteilnehmenden in Fahrtrichtung Dieblich werden über den bisherigen Abfahrtsast geführt. Hintergrund der Überleitung über die provisorisch geöffnete Abfahrt ist, dass dadurch die Leistungsfähigkeit der Ampeln auf der Schlachthofstraße erhöht werden kann, indem die Grünphasen für den auf- und abfahrenden Brückenverkehr optimiert werden. Der Umleitungsverkehr wird dadurch insgesamt erheblich entlastet.

Die Verkehrsumleitung von der Moselweißer Straße und Koblenzer Straße in Richtung Moselbrücke erfolgt über die Blücherstraße, Schlachthofstraße und von dort auf die Brücke.

Alle Umleitungen sind auf dem beigefügten Umleitungsplan des Tiefbauamts der Stadt Koblenz übersichtlich dargestellt. Auch vor Ort werden die Verkehrsführungen umfassend ausgeschildert sein; die provisorisch geöffnete Überleitung auf die Schlachthofstraße wird durch Baustellenbaken ausreichend gesichert. Für den Rad- und Fußverkehr gibt es kaum Änderungen in der Verkehrsführung. Eventuelle Umleitungsstrecken werden ebenfalls detailliert in der Örtlichkeit ausgeschildert.

Ausführliche Informationen zum Bauprojekt, den einzelnen Bauphasen und den damit verbundenen Verkehrsregelungen gibt es darüber hinaus auf koblenz-baut.de/grossprojekte.