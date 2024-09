Auch in Lützel werden Verpackungen und Flaschen aller Art achtlos auf die Straße geworfen oder dort liegen gelassen, wo sich Menschen treffen. Das gilt für die Grillwiese ebenso wie für das Bürgerzentrum oder die Schulhöfe in Lützel – obwohl dort überall Mülleimer aufgestellt sind.

Um auf diese Problematik des „Litterings“ aufmerksam zu machen, initiierte die AG Sauberes Lützel die Gespräche mit der Stadt und die Organisation des Kreativ-Wettbewerbs „Alles im Eimer?“ sowie die Durchführung mit den beiden teilnehmenden Lützeler Schulen.

Jeweils drei Klassen der Regenbogen Grundschule und der Goethe-Realschule plus nehmen an dem Projekt teil. Im Unterricht bzw. im Rahmen des Bildungsprojektes mus-e (Regenbogen Grundschule) beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler mit dem Thema „Müll“. Ziel ist es, dass die Kinder sich selbst in der Verantwortung sehen, ihren Müll nicht mehr achtlos auf den Schulhof, die Straße oder die Grünanlagen zu werfen, sondern ihn bis zum nächsten Mülleimer mitzunehmen.

Doch nicht nur die Schülerinnen und Schüler sollen sich mit dem Thema Müll auseinandersetzen. Bei einem Kreativwettbewerb im Juli entwarfen sie Motive mit positiven Sprüchen und aussagekräftigen Bildern, die später die Mülleimer im Stadtteil schmücken sollen. Die von den Kindern gestalteten Mülleimer sollen durch ihre Kreativität auffallen und alle Lützelerinnen und Lützeler motivieren, den Müll in diesen Mülleimern zu entsorgen. Pro Klasse wurden die drei besten Entwürfe ausgewählt. Aus diesen werden zur Zeit von der Rhein-Mosel-Werkstatt Aufkleber entworfen. Nach den Sommerferien werden insgesamt 18 Mülleimer damit beklebt – auf den beiden Schulhöfen sowie rund um die Regenbogen Grundschule, auf der Grillwiese und am Bürgerzentrum. Außerdem werden alle Entwürfe Anfang Dezember auf zwei Großflächenplakaten am Brenderweg/Hüttenstück und an der Mayener Straße/Deichstraße dargestellt, um auf das Thema aufmerksam zu machen.

Unterstützt wird das Projekt vom Ideengeber den „Mülleinsackern“, die den Füllstand der Mülleimer über den Projektverlauf hinweg dokumentieren, der Rhein-Mosel Werkstatt bei der Produktion sowie koordiniert und finanziert vom Quartiersmanagement „Stadtgrün Koblenz-Lützel“. Die „Mülleinsacker“ sind eine aus der AG Sauberes Lützel entstandene Gruppe, die sich regelmäßig einmal im Monat (jeden zweiten Samstag des Monats von 10 bis 12 Uhr ab Bürgerzentrum) für ein sauberes Lützel engagiert.

Das Projekt wurde mit Mitteln aus dem Verfügungsfonds des Stadtgrün Koblenz-Lützel gefördert. Der Verfügungsfonds unterstützt mit einer finanziellen Förderung Ideen, Aktionen und Projekte von Bewohnerinnen und Bewohnern, Vereinen und Institutionen im Gebiet von „Stadtgrün Koblenz-Lützel“. Ziel ist eine nachhaltige Stadtentwicklung und die Aktivierung von bürgerschaftlichem Engagement. Mehr Informationen zum Verfügungsfonds sind erhältlich unter stadtgrün-lützel. de/verfuegungsfonds.

Fotos (Quartiersmanagement Stadtgrün Koblenz-Lützel / Sinja Büsselmann):

Foto1: Goethe-Realschule plus

BU: Kreativwettbewerb „Alles im Eimer“: Beklebung der Mülleimer auf dem Schulgelände der Goethe-Realschule plus, auf der Grillwiese und am Bürgerzentrum v.l. Sascha Fuhrmann (Sprecher AG Sauberes Lützel), Nicole Staehle (Schulleitung Goethe-Realschule plus), Jutta Mannebach (Projektleiterin Goethe-Realschule plus), Christian Doumen (Rhein-Mosel Werkstatt, RMW), Jan Buchbender (Quartiersmanager Stadtgrün Koblenz-Lützel), Verena Minor (RMW)