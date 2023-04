Lahnstein. In gewohnt gemütlicher Atmosphäre des Jugendkulturzentrums in Lahnstein erlebten acht Teilnehmerinnen einen kreativen Abend. Nach einer kleinen Erfrischung führte die freischaffende Kursleiterin Heidi Dörtzbach-Scholl die Frauen in die Kunst des Malens ein. Dafür suchen sie individuelle Motive aus und erprobten sich an unterschiedlichen Farben und Materialien. Zwischendurch gab es Leckereien und nette Gespräche. Die fertigen Kunstwerke nahmen die Teilnehmerinnen als Dekoration- und Erinnerungsstücke mit nach Hause.

Ein rundum kreativer Abend unter Gleichgesinnten, der bald wiederholt wird.

Weitere Informationen zu Veranstaltungen des Jugendkulturzentrums können telefonisch unter 02621 914-602 oder per E-Mail an jukz@lahnstein.de erfragt werden.