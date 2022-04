Das Team des städtischen Jugendzentrums Big House spricht mit einer neuen Aktion Graffiti-Interessierte ab zwölf Jahre an. Unter Anleitung von Christina Kutzbach vom Neuwieder Atelier KreARTiv werden an mehreren Wochenenden Kunstwerke gestaltet, die später die Wände im Innenbereich des städtischen Jugendamtes schmücken sollen. Los geht es am 23. und 24. April, jeweils von 10 bis 16 Uhr. Teilnehmende sollten über künstlerisches Interesse und zeichnerische Vorkenntnissen verfügen. Sie werden während des Workshops verschiedene Techniken und Materialien der Graffitikunst kennenlernen. Die Teilnahme ist kostenlos, für die Verpflegung ist mit Snacks, Mittagessen und Getränken gesorgt. Ein Wort zur Kleidung: Die sollte eher Altkleidercharakter besitzen; das gilt auch für die Schuhe. Die weiteren Termine sind der 25. und 26. Juni sowie der 9. und 10. Juli, stets von 10 bis 16 Uhr. Anmelden kann man sich im Big House an der Museumstraße 4a in Neuwied. Weitere Informationen erhält, wer die Nummer 02631 802 736 wählt.