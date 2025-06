Bad Hönningen (ots) – Am späten Donnerstagabend (19.06.2025) erhielt die Polizeiinspektion Linz Meldung über zwei Kraftradfahrer, welche die B42 von Bad Honnef bis nach Bad Hönningen mit stark überhöhter Geschwindigkeit befahren würden. Die Fahrer fielen hierbei besonders durch riskante Überholmanöver und das Fahren auf dem Hinterrad auf. An einem der Krafträder war weder ein Kennzeichen angebracht, noch war trotz Dunkelheit das Licht eingeschaltet. Als beide kurz darauf in der Ortschaft Rheinbrohl, am dortigen Fähranleger, kontrolliert werden sollten, flüchtete der Kraftradfahrer ohne Kennzeichen mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung der Rheinallee in Bad Hönningen.

Die Verfolgung musste durch die Polizeibeamten auf Grund der örtlichen Begebenheiten abgebrochen werden. Der zweite Kraftradfahrer, ein 21-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Bad Hönningen, konnte wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Sein Führerschein wurde wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens beschlagnahmt. Hinweise bezüglich des flüchtigen Kraftradfahrers werden an die Polizeiinspektion Linz am Rhein erbeten. Sein Kraftrad konnte im Verlauf der Nacht in der Ortslage Ariendorf aufgefunden und sichergestellt werden. Mögliche Zeugen der beschriebenen Fahrmanöver, oder durch die Überholvorgänge Gefährdete, werden ebenfalls gebeten sich bei der Polizei Linz zu melden.