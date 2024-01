Linien 3/13 und 8 werden voraussichtlich umgeleitet – Shuttlebusse werden eingesetzt

Infolge anhaltender Niederschläge ist die Hochwassersituation an Rhein und Mosel in Koblenz eingetreten. Die Koblenzer Verkehrsbetriebe setzen bereits Maßnahmen für den Bus-Linienverkehr in den betroffenen Stadtteilen um.

Linie 3/13 Koblenz-Güls

Wegen des rasant steigenden Pegels der Mosel geht die koveb davon aus, dass die Linie 3/13 ab dem heutigen Abend umgeleitet werden muss. Tritt das Hochwasser wie erwartet ein, wird zusätzlich ab morgen, den 4.1.23, ein Shuttlebus eingesetzt. Die Busse der Linie 3/13 werden dann wie folgt umgeleitet:

Die Busse der Linien 3 und 13 fahren wie üblich vom Koblenzer Hauptbahnhof nach Koblenz-Güls – jedoch nur bis zu einem Wendepunkt an der verlegten Haltestelle „In der Laach“ (Autohaus Scherhag) und zurück.

Ab Donnerstag, den 4.1., wird ein Shuttlebus eingesetzt: Vom Wendebereich „In der Laach“ fährt ein Shuttle über die Haltestelle „Güls Bf/Alte Schule“ den Linienweg zu den Linienendpunkten „Güls-Bisholder“ (Linie 13) sowie „Güls Kapelle“ (Linie 3) und wieder zurück. Die Busse der Linien 3 und 13 verkehren zu den üblichen Zeiten. Der Shuttlebus fährt von Montag bis Samstag zwischen 6:00 Uhr und 19:00 Uhr, sonntags von 8:30 Uhr bis 19:00 Uhr. Da der Shuttlebus (Kleinbus) nur eine begrenzte Kapazität hat, kann es während der Verkehrsspitze zu Engpässen kommen. Die Haltestelle der Linie 3/13 in Koblenz-Güls („In der Laach“) wurde so gewählt, dass diese bei Kapazitätsengpässen oder außerhalb der Bedienzeit des Shuttlebusses fußläufig erreicht werden kann. Die Haltestellen „Überm Rath“ und „Moselbrücke/Café Hahn“ werden nicht angedient.

Linie 8

Die koveb geht davon aus, dass die Busse der Linie 8 im Laufe des morgigen Tages (4.1.) umgeleitet werden müssen – die Umleitung erfolgt, sobald die B42 gesperrt wird. Ab diesem Zeitpunkt wird die Linie 8 wie folgt umgeleitet.

Koblenz – Vallendar – Bendorf

Die Busse der Linie 8 fahren vom „Hauptbahnhof“ über „Christuskirche“ und „Zentralplatz/Forum“ Steig G zur Haltestelle „Stadttheater/Schloss“ Steig A. Hier drehen die Busse und fahren weiter über Pfuhlgasse, Europabrücke, A48 und B9 zur Haltestelle „Feuerwehr“ in Vallendar. Von hier aus erfolgt der normale Linienweg nach Bendorf/Sayn.

Bendorf – Vallendar – Koblenz

Die Busse der Linie 8 fahren von Bendorf nach Vallendar, Haltestelle „Feuerwehr“, und von dort über die Autobahn A48 sowie über die Bundesstraße B9 nach Koblenz. Hier werden die Haltestellen „Zentralplatz/Forum“ bis „Hauptbahnhof“ angefahren.

Ein zusätzlicher Bus der koveb verkehrt montags bis samstags von 6:00 Uhr bis 18:30 Uhr und sonntags von 8:30 Uhr bis 18:30 Uhr auf dem üblichen Linienweg zwischen Vallendar, Haltestelle „Rheinauf“, und Koblenz „Hauptbahnhof“.

Weitere Maßnahmen werden situationsbedingt umgesetzt.

Aktuelle Informationen finden Sie auf koveb.de.