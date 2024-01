Am Montag, 22. Januar findet in der Zeit von 15.00-18.00 Uhr ein Info-Nachmittag bei der vhs Koblenz in der Hoevelstr. 6 statt.

Dozent/innen aus den Fachbereichen “Sprachen” und “Gesundheit/EDV” stehen während dieser Zeit für Fragen zu den Kursen zur Verfügung. Interessierte haben zudem die Möglichkeit, bei den Sprachen einen Einstufungstest vor Ort zu machen und sich Rund um das Thema „Sprachprüfungen“ zu informieren.

Im Fachbereich EDV gibt es um 15:00 Uhr eine Präsentation von Thomas Braun zum Thema „vhs.cloud und Live-Webinare” sowie um 16:00 Uhr die Möglichkeit, einen EDV-Fitness-Check durchzuführen. Interessierte können ihr Wissen in einem der Office-Programme Word, Excel, PowerPoint, Outlook online (Dauer ca. 1½ Stunden, späterer Einstieg mögl. bis 17:00 Uhr). – ab 15:00 Uhr – Individuelle Beratung zu unseren Computer- und kaufmännischen Kursen durch unsere Dozenten.