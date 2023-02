Die Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie (VWA) bietet eine neue Vortragsreihe an.

Dozenten und Experten aus Wirtschaft und Verwaltung diskutieren über das aktuelle Zeitgeschehen, geben Tipps, es wird Beiträge zu Arbeitsmarkt- und bildungspolitischen Themen geben sowie Fach-Vorträge.

Immer am letzten Montag im Monat um 18 Uhr lädt die VWA zur kostenlosen virtuellen Deutschlandreise ein. Der Start war im Januar in Kaiserslautern. Die zweite Station führt am Mo., 27.02.2023 nach Koblenz. Herr Dr. Patrick Hille, Diplom-Kaufmann beleuchtet die Welt des Marketings: „Social Media Content inhouse produziert. Ein gangbarer Weg für Unternehmen?“ Wer seine Zielgruppe erreichen will, geht online. Doch der Social Media Content unterliegt einem raschen Wandel und geht immer mehr vom Bild zum Video über. Am Beispiel der VWA zeigt er auf, wie ein authentischer Inhalt selbst produziert werden kann. Der März führt mit dem Thema „Generation Zukunft – Die Gen Z für sich gewinnen und sich dabei selbst nicht zu verlieren“ nach München zur VWA in Kooperation mit xCogito. Im März ist „Haltestopp“ in Mannheim zum Thema „Chat GPT – Künstliche Intelligenz im Einsatz“. Infos über www.vwa.de