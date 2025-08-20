Am kommenden Sonntag, 24. August, steht wieder ein Gratis-Konzert der Koblenzer Gartenkultur unter freiem Himmel an der Basilika St. Kastor auf dem Programm. Von 15 bis 16 Uhr spielt die Koblenzer Akustikformation Tri3o. Zu hören gibt es Arrangements bekannter und weniger bekannter Lieder aus den Bereichen Pop und Jazz in ungewöhnlicher Besetzung. Durch die Größe des Ensembles mit Tobias Jacobs am Flügelhorn, Marcus Junglas am Baritonsaxophon und Christian Kussmann am Kontrabass bekommen die Stücke einen kammermusikalischen Anstrich. Durch das wunderschöne Ambiente rund um das Wasserbecken des Paradiesgartens ist das Konzert bestens für den sonntäglichen Ausflug geeignet.

Platzreservierungen sind nicht möglich. Bei Regen werden die Konzerte in die nahegelegeneBasilika St. Kastor verlegt. Der Eintritt ist kostenfrei.