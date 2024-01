Auch in diesem Jahr beteiligen sich wieder Schüler der Musikschule der Stadt Koblenz am Regionalwettbewerb Jugend musiziert. In Vorbereitung auf diese Herausforderung veranstaltet die Musikschule mit ihren Teilnehmern am Freitag, 26. Januar um 16 Uhr ein Konzert im Konzertsaal der Musikschule, Hoevelstraße 6. Der Eintritt ist frei!

Jugend musiziert ist ein bundesweit ausgetragener Musikwettbewerb für Kinder und Jugendliche. Der Wettbewerb dient zur Findung und Förderung von Hochbegabten. In der Solowertung sind in diesem Jahr die Holzblasinstrumente und die Zupfinstrumente aufgerufen, in der Duo-Wertung das Klavier mit einem Streichinstrument