Was für die Großen gilt, gilt für die Kleinen allemal. Oberbürgermeister David Langner empfängt auch das Koblenzer Kinderprinzenpaar im Rathaussaal. Zunächst kündigte „Till“ das Prinzenpaar Sascha und Fiona an, die zu karnevalistischen Klängen in den Saal einliefen. Der Oberbürgermeister begrüßte die jungen Rheinfreunde und übergab seine Geschenke. Letztere revangierten sich und beschenkten den OB.

Und natürlich machten auch Prinz Dirk, der Vollblut-Geck mit Liebe zum Eck und ihre Lieblichkeit Confluentia Jenni dem karnevalistischen Nachwuchs ihre Aufwartung.

Das Foto (Stadt Koblenz/Markus Mannebach) zeigt vl. Confluentia Jenni, Prinzessin Fiona, OB Langner, Prinz Sascha und Prinz Dirk.