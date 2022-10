Am Donnerstag, 20.10.2022 wird der Kampfmittelräumdienst in der Zeit von 14:00 Uhr – ca. 15:00 Uhr kontrollierte Sprengungen von Granaten auf deren Sprengplatz in der Nähe des Autohofs an der A 61 vornehmen.

In diesem Zeitraum wird die L125 und der Fuß- und Radweg ab der Einmündung der Straße „Am Rübenacher Wald“ auf rund 360 m durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 2 sowie des Ordnungsamtes gesperrt. Die beiden Straßen “Am Rübenacher Wald” sowie “In der Loh” sind wie das gesamte Gewerbegebiet nicht von der Sperrung nicht betroffen.

Im vorgenannten Zeitfenster kann es aufgrund der Sprengungen zu kurzzeitigem Lärm kommen.