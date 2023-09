Am Tag der offenen Tür die Kita kennenlernen

Lahnstein. Am Samstag, 07. Oktober 2023 öffnet die kommunale Kindertagesstätte LahnEggs ihre Türen für Eltern, Kinder und Interessierte. An diesem Tag haben Besucher von 11.30 bis 15.00 Uhr die Gelegenheit, einen spannenden Einblick in den Kitaalltag und die pädagogische Arbeit der modernen Einrichtung zu erhalten.

Die Kita in Trägerschaft der Stadt Lahnstein wurde im Januar 2020 neu eröffnet und bietet Platz für insgesamt 110 Kinder. Die Kindertagesstätte besteht aus vier Gruppen für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt und zwei Gruppen für Kinder von 1 bis 3 Jahren.

Während des Besuchs kann man sich die verschiedenen Räumlichkeiten der Kita und die Spielbereiche im Freien anschauen und die damit verbundenen kreativen Angebote für die Kinder erkunden.

Die Erzieherinnen und Erzieher stehen zur Verfügung, um Fragen zu beantworten und die Bildungsphilosophie zu erläutern.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt – es gibt Mittagessen sowie Kaffee, Kuchen und Waffeln.

Die kleinen Gäste können sich zusätzlich noch über Kinderschminken und – sofern das Wetter mitspielt – eine Hüpfburg freuen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, man kann einfach vorbeischauen.

Bild: Am 07. Oktober kann man die Kita LahnEggs erkunden. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)