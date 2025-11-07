Unter regem Interesse fand auf Einladung des Pfaffendorfer Verschönerungsvereins und der Initiative der Pfaffendorfer Winzer ein Vortrag des Kölner Stadtwinzers Thomas Eichert in den Vereinsräumen statt.

Thomas Eichert gab den Gästen spannende Einblicke in die traditionsreiche, aber auch moderne und originelle Welt des Weinbaus mitten in Köln.

Der Referent erläuterte, wie es gelingt, inmitten der Großstadt qualitativ hochwertige Weine zu produzieren von der Pflanzung und Pflege der Rebstöcke u.a. am einzigen Weinberg mit U-Bahn Station bis zur Erzeugung des edlen Tropfens. Besonders eindrucksvoll waren die Bilder und Geschichten rund um die Lagen in Köln sowie die Schilderung der Entwicklung und Vielfalt des stadtweiten Projekts.

Das Publikum zeigte sich begeistert von der Leidenschaft und Fachkenntnis des Kölner Stadtwinzers. In der anschließenden Fragerunde entwickelte sich ein lebhafter Austausch über Nachhaltigkeit, regionale Identität und die Zukunft des Weinbaus in der Stadt.

Zum Abschluss konnten die Gäste bei einer kleinen Verkostung des eigenen Pfaffendorfer Weins Jahrgang 2023 den Kölner Stadtwinzer von der Qualität des Koblenzer Stadtteilweins überzeugen.

Der Vortrag zeigte einmal mehr, dass der urbane Weinbau in Köln nicht nur Tradition bewahrt, sondern auch innovativ in die Zukunft blickt. Damit bot er auch den Pfaffendorfer Winzern vielfältige Anregungen und Impulse für den Erfolg der Stadtteilinitiative.