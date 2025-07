Die siebte Ausgabe der Koblenzer Wochen der Demokratie findet dieses Jahr vom 3. bis zum 30. November statt. Unter dem diesjährigen Motto „Unsichtbares sichtbar machen!“ sind alle engagierten Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Initiativen und Institutionen dazu aufgerufen, unsere Demokratie aktiv und kreativ mitzugestalten.

Immer mehr Menschen fühlen sich nicht gehört oder gesehen. Populistische Stimmen werden lauter, das politische Klima wird rauer, das Vertrauen schwindet. Aber Demokratie verliert, wenn nur noch die lautesten Meinungen und einfachsten Antworten gehört werden.

Wer wird übersehen? Wer wird nicht gehört? Welche Ideen fehlen? – Die Veranstaltungsreihe lädt dazu ein, neue Perspektiven zu diesen Fragen zu eröffnen.

Gesucht werden Projekte und Veranstaltungen, die Menschen mitten hineinziehen und die Demokratie erlebbar machen: interaktiv, mitreißend und offen für alle. Ob Workshops, Diskussionen, Theaterstücke, Konzerte oder eigene kreative Formate – alles ist möglich.

Projektideen können bis zum 15. September 2025 per E-Mail an bildungsbuero@stadt.koblenz.de eingereicht werden. Weitere Informationen zur Teilnahme sowie zu Fördermöglichkeiten und benötigten Formularen finden Interessierte unter: www.demokratie-koblenz.de . Auch Angebote, die in das Konzept passen, aber keiner gesonderten Förderung bedürfen, werden gerne in das Veranstaltungsprogramm aufgenommen.