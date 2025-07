Vom 14. bis 24. August 2025 verwandelt sich die Schröderwiese im Schartwiesenweg in Koblenz-Lützel erneut in das bekannte Open-Air-Kino

Koblenz, Juli 2025 – Filmgenuss unter freiem Himmel, mit Blick auf Rhein und Mosel und im Hintergrund das Deutsche Eck: Die Freiluft-Kinoreihe ist längst ein sommerliches Highlight im Veranstaltungskalender. Es lädt auch in diesem Jahr wieder zu elf entspannten Abenden mit Live-Musik, kulinarischen Genüssen und besonderen Kino-Momenten vor einzigartiger Kulisse ein.

Bereits ab 18 Uhr beginnt das tägliche Vorprogramm mit regionalen Musikerinnen und Musikern und einem hochwertigen gastronomischen Angebot. Ab Einbruch der Dunkelheit, gegen 21 Uhr, startet jeweils die Filmvorführung. Das Filmprogramm ist besonders vielseitig: Zwischen Humor, Abenteuer und neuen Blickwinkeln bietet das Koblenzer Uferkino ein Spektrum von internationalen Filmen bis zu unterhaltsamen Publikumslieblingen.

Das Veranstaltungsteam der Koblenz-Stadtmarketing GmbH setzt in diesem Jahr besonders auf ein nachhaltiges Mobilitätskonzept: Erstmals ist die Nutzung von Bus und Bahn im VRM-Gebiet im Ticketpreis enthalten. Projektmanagerin Sarah Herdam betont: „Uns war wichtig, das Ufer-Kino noch zugänglicher und nachhaltiger zu gestalten. Mit dem neuen Kinoticket möchten wir ein deutliches Zeichen für umweltfreundliche Mobilität setzen und schaffen gleichzeitig ein komfortables Ankommen für unsere Gäste.“

Der Vorverkauf läuft bereits: Wer schnell ist, kann sich noch bis zum 31. Juli vergünstigte Early-Bird-Tickets für 13,50 Euro sichern. Danach kosten reguläre Tickets 16,50 Euro, ermäßigte Tickets 13,50 Euro. Insgesamt ist Platz für 700 Gäste pro Abend. Für alle, die das KUK mit besonderem Komfort erleben möchten, bietet das VIP-Ticket für 35 Euro ein Rundum-sorglos-Paket: Hier hat man einen reservierten Platz in der überdachten Lounge, inklusive Popcorn oder Nachos, Softdrink, Eis von Tante Lotte und Bedienung direkt am Platz. Die Tickets gibt es an den Vorverkaufsstellen von Ticket Regional oder sie sind online buchbar. (www.koblenzeruferkino.de)

Die Haltestellen „Otto-Falckenberg-Straße“ (Linien 2/12) oder der Bahnhof Koblenz-Lützel sind ideale Ankunftspunkte für den Besuch am Abend. Von dort führt ein kurzer Spaziergang direkt zum Gelände. Wer mit dem Fahrrad oder zu Fuß kommt, erreicht die Schartwiesen bequem über die Balduinbrücke. Parkplätze stehen begrenzt zur Verfügung (Netto-Parkplatz).

Das Koblenzer Ufer-Kino ist ein gemeinsames Projekt der Koblenz-Stadtmarketing GmbH und dem Kultur- und Schulverwaltungsamt der Stadt Koblenz. Ein herzliches Dankeschön geht an alle Partner, wie die EVENTED GmbH und click around GmbH, sowie an die VIP‑Sponsoren – Lotto Rheinland-Pfalz, Rhenser Mineralbrunnen, IKEA Family, HANKO Kraftfahrzeughandel sowie an die Abend-Sponsoren ADAC Mittelrhein, Antenne Koblenz, DEBEKA, Globus Koblenz-Bubenheim, Griesson – de Beukelaer, Sparkasse Koblenz, Stadtverwaltung Koblenz – Amt für Personal und Organisation, Stadtwerke-Gruppe, VR Bank RheinAhrEifel und Zurich Versicherung.

Bild: © KUK 2024, Koblenz-Stadtmarketing GmbH, Fotograf: Janos Wlachopulos