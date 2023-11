Gemeinsam mit 13 Geschäften in der Koblenzer Innenstadt findet im Aktionszeitraum vom 03.12. bis 24.12.2023 eine Tannenbaum-Rallye im Rahmen eines Gewinnspiels statt.

Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, werden Besucher*innen der Koblenzer Innenstadt dazu aufgerufen, ein Foto vor dem dekorierten Tannenbaum in einem der 13 teilnehmenden Geschäfte zu machen. Die Tannenbäume, welche somit als „Selfie-Spots“ dienen, werden durch eine blaue Koblenzer Weihnachtskugel gekennzeichnet. Anschließend reichen Teilnehmende ihr Foto per E-Mail an info@koblenz-stadtmarketing.de oder über Instagram (@koblenz_stadtmarketing) bis zum 24.12.2023 ein. Unter allen Teilnehmenden werden Preise wie Shopping-Gutscheine oder Produkte der teilnehmenden Geschäfte verlost. Die Gewinner*innen werden von der Koblenz-Stadtmarketing GmbH bis zum 03.01.2024 per E-Mail oder Instagram informiert.

Folgende Koblenzer Geschäfte nehmen an dem Gewinnspiel teil (alphabetisch sortiert): – Baristaz Coffee Heroes – Bazaar of Wunderbar – Forum Mittelrhein – Iris Woldenga – Kontor V. – Listmann – MA’LOA Poke Bowl – Mountain Warehouse – MRs-Modellautos – Rhemo Reisebüro – Sportorthopädie Rosenbach – Vanezia Concept Store – YASI WHO…?

Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen finden Sie unter https://www.koblenz-stadtmarketing.de/tannenbaumrallye/.

„Wir freuen uns über bunt dekorierte Tannenbäume, die das Einkaufserlebnis in der Koblenzer Innenstadt bereichern und im Rahmen der Tannenbaum-Rallye zum Mitmachen einladen. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an IKEA Family, die uns für die Rallye die Tannenbäume und Dekoration zur Verfügung gestellt und in der Koblenzer Innenstadt verteilt haben“, sagt Miriam Schuff, Citymanagerin und Geschäftsführerin der Koblenz-Stadtmarketing GmbH.