Bendorf. Traditionell lädt die Stadt Bendorf alle zwei Jahre erfolgreiche Bendorfer Sportlerinnen und Sportler zur Sportlerehrung ein, um sie in würdigem Rahmen für ihre Leistungen bzw. besondere Verdienste um den Sport in Bendorf auszuzeichnen.

In den vergangen zwei Wettkampfjahren gab es Erfolge in den verschiedensten Bereichen zu verzeichnen: Von Rennsport, Schach und Segeln über Leichtathletik, Turnen, Kampfsport bis zu Tanzen, Fußball und Handball.

Bürgermeister Christoph Mohr konnte am 16. November neben den zu Ehrenden und ihren Familien auch Mitglieder von Stadtrat und Jugend- und Sportausschuss in der Stadthalle willkommen heißen.

Bei den Ehrungen ging es gleich rasant los. Für seine zwei Klassensiege beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring und den Meistertitel der Nürburgring-Langstreckenserie wurde Rennsportler Daniel Zils geehrt.

In der Kategorie Schach waren gleich mehrere Sportlerinnen und Sportler des Schachclubs 1926 Bendorf e.V. erfolgreich. Axel Braun und Thomas Kasperczyk nahmen an dem Finale der Deutschen Schachamateurmeisterschaft 2022 in Magdeburg teil, Mauritz Brost und Ennio Klar waren 2023 beim Finale der Deutschen Schachamateurmeisterschaft in Bad Wildungen dabei.

Katharina Wimmer gewann 2022 die Rheinlandmeisterschaft in der Kategorie U18w.

Im Segeln war Claus Wimmer erneut erfolgreich. Er wurde 2022 Rheinland-Pfalz-Meister in der Bootsklasse olympischer Laser und nahm 2023 in der Bootsklasse Finn Dinghy an der Deutschen Meisterschaft am Bodensee teil.

Leichtathletin Lisa Sophie Lemke von der LG Rhein-Wied kann in den vergangenen beiden Jahren zahlreiche Podestplätze im Einzel und Team bei Rheinland-Pfalz-Meisterschaften vorweisen – im Hürdenlauf, Vierkampf und Siebenkampf. In beiden Jahren nahm sie mit der 4×100 Meter-Staffel an den Deutschen U16-Meisterschaften und den Deutschen Teammeisterschaften in der Leichtathletik teil.

Julian Räk und Marco Söhn vom Turnverein 1878 Vallendar e.V. erreichten Siege und Podestplätze in ihrer Altersklasse bei Meisterschaften des Turnverbandes Mittelrhein und den Rheinlandmeisterschaften. Beide turnen bei der KTV Koblenz in der 2. Bundesliga Nord.

Auch in den vergangenen zwei Jahren hat Karateka Shirley Anavisa Fernan wieder auf allen Ebenen abgeräumt. Neben der Deutschen Meisterschaft 2022 in der Klasse Ü55 wurde sie auch Landesmeisterin Hessen/Rheinland-Pfalz, gewann 2023 die European Masters Games in Finnland (Ü60+U70) und stand auch sonst bei zahlreichen nationalen und internationalen Wettkämpfen auf dem Podium.

Die Karnevalshochburg Bendorf hat schon einige erfolgreiche Tanzpaare hervorgebracht. Auch Eva Bomm und Kevin Schneider zählen dazu. Sie errangen 2022 den Meistertitel in den Bundeländern Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen und krönten die Saison mit dem Meistertitel in der Kategorie Gardetanzsport – Paare.

2023 wurde das Tanzpaar Meister in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen.

Bei den Mannschaftsehrungen durfte sich die B-Jugend des SC Bendorf-Sayn 1911 e.V. freuen.

Die Mannschaft hat als erstes Team des Vereins die Meisterschaft in der Bezirksliga Saison 2021/2022 errungen und sich damit für die Rheinlandliga qualifiziert. Die Rheinlandliga ist die höchste Spielklasse, die der Landesverband bietet. Die Spieler haben in einer phänomenalen Saison 80 Tore erzielt und sich deutlich mit vier Punkten Vorsprung als Meister gegenüber den anderen Teams ausgezeichnet. Torschützenkönig der Liga war Carlo Mäurer.

Die Spieler sind: Philipp Rasch, Eliah Becker, Jan Lucas Schmitt, Francesco Spadafora, Omar Ali Riyad, Max Büller, Jasper Bernd, Hannes Matthias Klaus, Philip Morsch, Carlo Mäurer (Kapitän), Hadi Al Sholi, Alexander Kretz, Konstantin Schmitt, Elias Heidenreich, Justus Schilk, Fynn Seibel, Djibrill Diallo und Lennox Hancke.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde die 2. Handballmannschaft der Turnerschaft Bendorf 1861/1890 e.V.

Die TSB II errang in der Saison 2022/2023 mit ihrem Trainer Thomas Gutfrucht den 1. Platz in der Landesliga Rhein/Westerwald mit 14 Spielen und 14 Siegen bei 550:394 Toren. Zugleich wurde damit der Aufstieg in die Verbandsliga Ost (2. höchste Klasse im Handballverband Rheinland) erzielt.

Zum Team gehören: Dominik Knoll, Philipp Müller, Bastian Abel, Niko Jansen, Philipp Hopfner, Lucas Baldus, Felix Gutfrucht, Leon Breitkopf, Lucas Litzmann, Niclas Kirschhöfer, Nils Dames, Tobias Krah, Daniel Krah, Tim Schubert, Felix Kersten, Niklas Peltner, Jonas Kaltenbach, Florian Egel, Torben Berleth, Jakob Schmidt, Felix Ley, Jan Reuter und Marco Brügel.

Auch die B-Jugend der Turnerschaft Bendorf blickt auf eine erfolgreiche Saison 2022/23 zurück. Sie errang mit ihrem Trainer Christian Schirmer und den Co-Trainern Thorsten Drewes und Ravi Nadarajah den 1. Platz in der Rheinlandliga männl. B-Jugend. Mit 11 Siegen in 12 Spielen bei 405:273 Toren.

Gespielt haben: Nick Viehmann, Simon Neffgen, Rafael Münzer, Carlo Arzbach, Adrian Schirmer, Jakob Manns, Max Buley, Ben Mayer, Cetin Baglan, Martin Neffgen, Fabian Spies, David Neumann, Jed-Praise Aimionowane, Jan Mathias und Julian Fuchs.

Foto zur lizenzfreien Nutzung (privat):

Volle Bühne bei der Bendorfer Sportlerehrung 2023: Athletinnen und Athleten aus den verschiedensten Bereichen wurden von Bürgermeister Mohr ausgezeichnet.