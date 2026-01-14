Koblenz auf höchster nationaler Ebene repräsentieren: Das werden die Kunstturner der Kunstturnvereinigung (KTV) in Koblenz in der kommenden Saison. Die Sportler aus der Rhein-Mosel-Stadt, die ihre Heim-Wettkämpfe auf dem Asterstein austragen, haben im Dezember nämlich den Aufstieg in der 1. Bundesliga der Deutschen Turnliga geschafft.

Für diesen herausragenden Erfolg wurden die erfolgreichen Kunstturner nunmehr zu einem Empfang in den Historischen Rathaussaal in Koblenz eingeladen, bei dem sie sich auch im Goldenen Buch der Stadt verewigen durften.

Mit acht Siegen in acht Wettkämpfen gelang dem KTV-Team, das zuvor 13 Jahre in der 2. Bundesliga aktiv war, eine perfekte Saison, die mit dem Aufstieg gekrönt wurde. Damit turnt ab der kommenden Saison, die Ende März startet, erstmals seit über 20 Jahren wieder eine rheinland-pfälzisches Erwachsenen-Mannschaft in der 1. Turn-Bundesliga.

Oberbürgermeister David Langner würdigte diese besondere Leistung des Teams um Trainer Ralf Schall. „Dieser Aufstieg ist ein Meilenstein für den gesamten Koblenzer Sport. Ihr Erfolg zeigt, was entsteht, wenn Können, harte Arbeit, hervorragende Motivation und perfekte Organisation im Umfeld zusammenkommen“, erklärte der Koblenzer Stadtchef in seiner Laudatio.

Neben dem Eintrag in das Goldene Buch hatte Langner noch eine Überraschung parat: Für die Nachwuchsförderung überreichte der Koblenzer Oberbürgermeister 2.000 Euro an die Kunstturnvereinigung. Zudem gab es Gutscheine für die Mannschaft und das Funktionsteam für das Moselbad.

Die Kunstturner überreichten ihrerseits der Stadt durch den Ersten Vorsitzenden Sven Griebel stellvertretend an Oberbürgermeister David Langner ein signiertes und gerahmtes Trikot des Bundesliga-Aufsteigers.

Bildunterzeile:

Die Mannschaft und das Funktionsteam der Kunstturnvereinigung Koblenz trugen sich im Beisein von Oberbürgermeister David Langner in das Goldene Buch der Stadt Koblenz ein. Foto: René Weiss