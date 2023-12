Bei der kürzlich stattgefundenen Mitgliederversammlung des Koblenzer Kulturvereins bekräftigten der Vorstand, die Vorsitzende Dr. Margit Theis-Scholz und die Mitglieder die Absicht, dass der Verein auch in 2024 kulturelle Projekte, Vorhaben und Initiativen fördern und unterstützen wird.

Kulturschaffende , die sich in gemeinnützigen Vereinen und Initiativen kreativ und aktiv gestaltend in den verschiedenen Kultursparten einbringen möchten, sollen den Koblenzer Kulturverein an ihrer Seite wissen, so die Vorsitzende.

Damit kann neben öffentlicher Kulturförderung auch ein notwendiger Beitrag zur Stärkung des Engagements, der Vielfalt und Weiterentwicklung in der regionalen Kulturlandschaft künftig geleistet werden, betont der Vorstand des Kulturvereins.