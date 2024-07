Die Höhenrettungsgruppe der Berufsfeuerwehr Koblenz ist seit 2023 im Dienst und wird für die spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen ausgebildet. Um mögliche Einsatzszenarien so realistisch wie möglich zu üben, ergreifen die Einsatzkräfte immer wieder bestehende Möglichkeiten im Koblenzer Stadtgebiet. An drei Freitagen, 26. Juli, 2. und 9. August, nutzen die Höhenretter der Koblenzer Berufsfeuerwehr dieses Mal die Gelegenheit, um auf der Brückenbaustelle an der Pfaffendorfer Brücke verschiedene Szenarien rund um den roten Baukran auf der Seite des Kurfürstlichen Schlosses zu üben.

Bildunterzeile:

Den roten Baustellenkran, der auf der Schlossseite der Brückenbaustelle der Pfaffendorfer Brücke zum Einsatz kommt, werden die Höhenretter der Feuerwehr Koblenz an drei Freitagen Ende Juli und Anfang August für Übungsszenarien nutzen. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf