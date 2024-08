Auch in diesem Jahr bieten die “Kooperationspartner:innen zum Brustkrebsmonat in Koblenz” zahlreiche Informations- und Unterstützungsangebote für Betroffene und Interessierte im Rahmen des Brustkrebsmonats 2024 an. Die Auftaktveranstaltung findet am 1. Oktober statt, bei der Oberbürgermeister David Langner als Schirmherr ein Grußwort halten wird.

Nähere Informationen zum Brustkrebsmonat finden sich unter www.koblenz-wird-pink.de