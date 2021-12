Die Stadt Koblenz beteiligt sich an der Fairtrade-Towns-Kampagne von Transfair e.V. Derzeit gibt es bereits 778 Fair Trade Towns. Sie sollen den Fairen Handel auf kommunaler Ebene vorantreiben und das Bewusstsein hierfür stärken.

Wie bereits berichtet hat die Stadt Koblenz ihre Bewerbung als „Fair Trade Stadt“ erfolgreich bei Transfair e.V. auf den Weg gebracht. Die Bestätigung darüber erhielt die Stadt Ende September.

Aufgrund der aktuellen Lage wird die ursprünglich für Januar geplante Zertifizierungsfeier allerdings ins Frühjahr verschoben und im Rahmen des Koblenzer FrühlingsZaubers stattfinden. Die Stadt Koblenz wird dann am 2. April 2022 ihr Zertifikat als „Fair Trade Stadt“ erhalten. Neben der Zertifizierungsfeier beteiligt sich die Koblenzer Fair Trade Steuerungsgruppe an diesem Tag mit Informationen, Aktionen und Ideen rund um den Fairen Handel am FrühlingsZauber.