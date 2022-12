Koblenz (ots) – Am heutigen Mittwoch kam es um kurz vor 12.00 Uhr im Kreuzungsbereich Wöllershof/An der Moselbrücke/Hohenfelder Straße zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Einsatzfahrzeuges des DRK. Das Fahrzeug befuhr mit Sonder- und Wegerechten Hohenfelder Straße in Richtung Am Wöllershof. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem aus Richtung Hohenfelder Straße kommenden Fahrzeug.

Der Fahrer des Fahrzeugs sowie die Besatzung des DRK-Fahrzeugs wurden vorsorglich ärztlich untersucht. Es entstand ein Sachschaden von vermutlich mehr als 10.000 EUR.

