Koblenz (ots) – Im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen im Busdepot der Firma DB Regio in Koblenz-Wallersheim am 26.12.2022 haben die Ursachenermittlungen der Kriminalinspektion Koblenz ergeben, dass ein technischer Defekt an einem der abgestellten Busse brandursächlich gewesen sein dürfte. Der Brand beschädigte fünf Busse, wodurch laut Aussage des Sachverständigen ein Sachschaden im Bereich von ca. 1 Mio. Euro entstanden sein dürfte. Es stehen noch Gutachten zur genauen Schadenshöhe aus. Seitens des hinzugezogenen Sachverständigen wird zudem die weitere Begutachtung zum technischen Defekt mit der Herstellerfirma erfolgen.

Im Zuge der Ermittlungen konnten keine Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten erlangt werden.

Quelle: news aktuell GmbH