Vom 23. Mai – 20. Juli 2024 findet die vierte Auflage der Veranstaltungsreihe „Koblenz liest ein Buch“ statt. In diesem Zeitraum wird der Roman „Sophia, der Tod und ich“ von Thees Uhlmann, ein temporeicher, hochkomischer, berührender Roman über all das, was im Leben wirklich zählt, zum Stadtgespräch sowie zum Mittelpunkt zahlreicher Veranstaltungen und Aktionen. Der Auftakt der Veranstaltung findet am 23. Mai mit einer kostenfreien Lesung sowie Einführung der Theaterarbeiten in der Buchhandlung Reuffel (Löhrstraße 92, 56068 Koblenz) statt. Verschiedene weitere Formate regen ebenfalls dazu an, aus dem Buch zu lesen, sich daraus vorlesen zu lassen und mit bekannten oder unbekannten Personen über die Themen des Buches zu sprechen. Das vom Kultur- und Schulverwaltungsamt der Stadt Koblenz und der Buchhandlung Reuffel initiierte Projekt hat zum Ziel, bei möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern die Lust am Lesen zu wecken, Begegnungen zu schaffen und Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen. Das Format soll somit ein gemeinschaftliches Lese- und Literaturerlebnis bieten und darüber hinaus eine neue Art des literarischen Zugangs etablieren.

Die Umsetzung des Projekts erfolgt mit freundlicher Unterstützung der Energieversorgung Mittelrhein AG und der Sparda-Bank Südwest eG.

Weitere Informationen zum ausgewählten Roman und zur aktuellen Programmplanung von „Koblenz liest ein Buch 2024“ finden Sie auf der Internetseite www.buch.koblenz.de

Zum Buch:

Im Debütroman des Musikers Thees Uhlmann klingelt der Tod an der Tür. Aber statt den Erzähler in das Jenseits zu befördern, entspinnt sich ein hinreißendes Wortgefecht. In diesem geht es sowohl um Liebe, Freundschaft und Glauben, als auch um den Lakritzgeschmack von Asphalt und das depressive Jobprofil des Todes. Zu seiner Verwunderung gelingt es dem Tod nicht, den Erzähler sterben zu lassen. Ein spektakulärer Ausflug beginnt. Gemeinsam mit seiner ruppigen Exfreundin Sophia und dem Tod macht sich der Erzähler auf den Weg zu seiner Mutter und zu seinem sieben Jahre alten Sohn, den er seit Ewigkeiten nicht gesehen hat, dem er aber Tag für Tag eine Postkarte schreibt. Ein anrührender Roman, druck- und kraftvoll in jeder Zeile.

Eine kleine Leseprobe hierzu finden Sie unter https://www.book2look.com/book/9783462050615

Die Termine im Mai:

Do, 23. Mai 2024, 20:00 Uhr:

Auftakt “Koblenz liest ein Buch 2024”, Buchhandlung Reuffel

Lesung mit Jona Mues und Tatjana Hölbing aus dem Ensemble des Theater Koblenz sowie Einblicke in die Probenarbeit von Juliane Wulfgramm, Chefdramaturgin am Theater Koblenz

kostenfrei, Anmeldung erforderlich, Tickets erhältlich bei Ticket-Regional ( https://www.ticket-regional.de/stage_1006.php?timeID=953679

Sa, 25. Mai 2024, 19:30 Uhr:

Schauspiel “Sophia, der Tod und ich”, Theater Koblenz

Schauspiel nach dem Roman von Thees Uhlmann · Für die Bühne bearbeitet von Hans Schernthaner

kostenpflichtig, Tickets erhältlich beim Theater Koblenz ( https://theater-koblenz.de/sophia-der-tod-und-ich/

So, 26. Mai 2024, 18:00 Uhr:

Schauspiel “Sophia, der Tod und ich”, Theater Koblenz

Schauspiel nach dem Roman von Thees Uhlmann · Für die Bühne bearbeitet von Hans Schernthaner

kostenpflichtig, Tickets erhältlich beim Theater Koblenz ( https://theater-koblenz.de/sophia-der-tod-und-ich/

Fr, 31. Mai 2024, 17:00 Uhr:

Gartenlesung, Garten Herlet

Lesung aus dem Roman “Sophia, der Tod und ich” mit Gabriela Born, 1. Vorsitzende des Vereins Freunde des Garten Herlet e.V.

kostenfrei, keine Anmeldung erforderlich