Seniorenbeirat lädt zum Gespräch mit den Oberbürgermeisterkandidaten am 24.7.2025 von 15 – 17 Uhr in das JuBüZ auf der Karthause ein

In Koblenz gehören rund 33000 Menschen der Altersklasse ab 60 an – das sind 28 % der Bevölkerung und 35 % der Wähler. Da versteht es sich von selbst, dass der Seniorenbeirat als Vertreter dieser Bevölkerungsgruppe anlässlich der Koblenzer Oberbürgermeisterwahl am 21.9.2025 ein öffentliches Gespräch mit den Kandidaten organisiert; denn in der seit über 200 Jahren in Deutschland bestehenden kommunalen Selbstverwaltung kommt den gewählten Bürgermeistern eine besondere, herausgehobene Rolle bei der Regelung aller Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft zu. Und da gibt es aus Seniorensicht genug: Von Altersarmut und Altersdiskriminierung über Barrierefreiheit und Mobilitätsprobleme bis hin zu Pflegenotstand und Partizipation am öffentlichen Leben reicht die Palette aktueller Probleme.

Eingeladen waren alle Kandidaten; zugesagt haben Oberbürgermeister David Langner und Ernst Knopp.

Alle Koblenzerinnen und Koblenzer – nicht nur im Seniorenalter! – sind zum Gespräch herzlich eingeladen. Die Teilnahme ist kostenfrei, der Versammlungsraum barrierefrei , das JuBüZ auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar.