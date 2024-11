Am 20.11.2024, dem Internationalen Tag der Kinderrechte, feiert die Pestalozzi-Grundschule Koblenz zusammen mit der Bürgermeisterin Ulrike Mohrs das 35jährige Jubiläum der Kinderrechtskonvention. Schülerinnen und Schüler erfahren in einem „Mitmach-Parcours“ viel über ihre Rechte und warum die Verabschiedung der Konvention 1989 viel Positives für die Lebenssituation von Kindern herbeigeführt hat. So wurde die Kindersterblichkeit seit dieser Zeit um 60% gesenkt.

Am Abend des 20. November werden in Koblenz einige Gebäude blau angestrahlt – wie viele andere Gebäude weltweit –, um auf die Bedeutung von Kinderrechten hinzuweisen. Initiiert wurden diese Aktionen von der ehrenamtlichen UNICEF-Gruppe Koblenz.