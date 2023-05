Koblenz (ots) – Gegen 18:00 Uhr ereignete sich am heutigen Sonntag, 07.05.2023, auf der B 416 in Kobern-Gondorf ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Insgesamt waren drei PKW beteiligt. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr ein 22-Jähriger aus Koblenz mit seinem PKW Skoda aus der Ortslage kommend die Zufahrt zur B 416. Er missachtete dabei die Vorfahrt des aus Richtung Löf kommenden PKW Opel Tigra. Die 50-jährige Fahrerin musste ausweichen, um einen Aufprall mit dem Skoda zu verhindern. Dabei kollidierte sie jedoch mit einem entgegen kommenden PKW Ford S-Max. Alleine in diesem PKW befanden sich acht Personen. Die beiden PKW prallten frontal aufeinander. Durch den Aufprall wurden insgesamt acht Personen zum Teil schwer verletzt. An beiden PKW entstand Totalschaden. Der Verursacher setzte seine Fahrt Richtung Koblenz fort. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der Fahrer jedoch ermittelt werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Mehrere Rettungsfahrzeuge und ein Rettungshubschrauber waren in der Folge im Einsatz. Die B 416 war etwa drei Stunden lang für die Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle gesperrt.