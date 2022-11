Bis 23. Dezember shoppen und genießen in Neuwieds Innenstadt

Er ist seit Jahren das Winter-Highlight in Neuwieds Veranstaltungskalender: Der Knuspermarkt in der Innenstadt. Während die Kleinen das Kinderknusperland mit seiner überdimensionalen Schneekugel bestaunen, genießen die Großen ein Heißgetränk mit Freunden und Familie. Bis Freitag, 23. Dezember, laden zahlreiche Verkaufshütten mit lokalen Produkten und Handgemachtem ein zum gemütlichen Stadtbummel oder Geschenkeshoppen.

Erstmals tauchen hunderte Kerzen den Knuspermarkt dieses Jahr in romantisches Licht. Platziert auf hölzernen Stelen und Leitern ersetzen sie einen Teil der sonst üblichen elektrischen Weihnachtsbeleuchtung. Vor Wind geschützt wird das Kerzenfeuer durch Weck-Gläser, zur Verfügung gestellt von nachhaltigkeitsbewussten Neuwiederinnen und Neuwiedern. Moderne LED-Säulen sorgen an wichtigen Wegpunkten für gute Sicht, ohne dabei viel Strom zu verbrauchen. Auch Willi Meyer hat die Dekoration seiner Gastronomie auf dem Knuspermarkt angepasst und statt intensiver elektrischer Beleuchtung urgemütliche Laternen installiert.

Von weihnachtlichem Chorgesang über poppige Akustikmusik bis hin zu Mitmachaktionen hat das Unterhaltungsprogramm des Knuspermarktes 2022 einiges zu bieten. So sind Kinder eingeladen, sich dienstags von 14 bis 16 Uhr im Kinderknusperland am Töpfern zu probieren. Alle Programmpunkte finden Gäste des Neuwieder Weihnachtsmarktes unter www.neuwied.de/knuspermarkt.html. Geöffnet ist der Knuspermarkt beginnend am Montag, 21. November, montags bis samstags von 10 bis 19 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr.

Zum Foto: Die heimelige Atmosphäre auf Neuwieds Knuspermarkt lädt vom 21. November bis 23. Dezember ein zum Genießen und Schlendern.

Foto: Zimpfer Photography