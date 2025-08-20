DDU-Ortsverband Moselweiß/Rauental/Goldgrube bietet Austausch an

Koblenz. Der CDU-Ortsverband Moselweiß/Rauental/Goldgrube lädt die Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, direkt mit dem CDU-Oberbürgermeisterkandidate n Ernst Knopp ins Gespräch zu kommen. In zwei offenen Gesprächsrunden können Anliegen, Fragen und Anregungen eingebracht werden. Die Termine sind am Dienstag, 2. September 2025, von 18:00 bis 19:30 Uhr im Museum Moselweiß, Gülser Straße 34, sowie am Freitag, 5. September 2025, von 16:00 bis 17:30 Uhr im Gemeindezentrum Goldgrube, Fröbelstraße 9.

„Ernst Knopp ist ein Kandidat, der den direkten Austausch sucht und zuhört. Er kennt Koblenz und weiß, welche Themen die Menschen in unserer Stadt bewegen. Deshalb wollen wir ihm hier im Stadtteil die Möglichkeit geben, mit den Bürgerinnen und Bürgern persönlich ins Gespräch zu kommen“, betont der Vorsitzende des Ortsverbands und CDU-Landtagskandidat Philip Rünz.