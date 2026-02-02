Der Förderverein Klimaschutz in Koblenz e.V. lobt erneut den Klimaschutzpreis aus und würdigt damit herausragende Projekte, die einen konkreten Beitrag zur Reduzierung von CO₂-Emissionen und zur Klimaneutralität der Stadt Koblenz leisten. Nach der erfolgreichen ersten Verleihung im Jahr 2025 wird der Preis nun erneut vergeben und setzt damit ein starkes Zeichen für bürgerschaftliches Engagement im Klimaschutz.

Ausgezeichnet werden laufende oder kürzlich abgeschlossene Projekte aus den Bereichen Energie, Mobilität, Konsum, Ernährung, Landwirtschaft, Bildung, Kultur, Kommunikation sowie Maßnahmen zur Schaffung von CO₂-Senken, etwa durch Baumpflanzungen. Bewerben können sich gemeinnützige, eingetragene Vereine und Verbände, Schulen und Kitas sowie gemeinnützige GmbHs, deren Projekte auf dem Stadtgebiet Koblenz umgesetzt werden und der Stadt unmittelbar zugutekommen.

Die drei besten Projekte werden mit einem Preisgeld ausgezeichnet. Für den ersten Platz gibt es 2.000 Euro, der zweite Platz erhält 1.000 Euro und auf Platz drei entfallen 500 Euro.

Eine fachkundige Jury bewertet die eingereichten Projekte anhand transparenter Kriterien, die auf der Website des Fördervereins einsehbar sind. Die feierliche öffentliche Verleihung findet am Donnerstag, 22. Oktober 2026 im historischen Rathaussaal der Stadt Koblenz statt.

Ein besonderes Element der Preisverleihung ist die Ideenwand: Hier erhalten neue, noch nicht umgesetzte Projektideen eine Bühne, um Unterstützerinnen und Unterstützer sowie potenzielle Förderer zu gewinnen. Der Förderverein Klimaschutz in Koblenz e.V. begleitet aussichtsreiche Ideen dabei nicht nur finanziell, sondern auch bei der Akquise weiterer Geldgeber.

Der Einsendeschluss für Bewerbungen um den Klimaschutzpreis 2026 ist der 30. April 2026. Das Bewerbungsformular sowie alle weiteren Informationen sind unter