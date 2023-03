Lahnstein. Der Lahnsteiner Stadtrat beschloss am 02. Februar 2023 einstimmig den Beitritt zum Kommunalen Klimapakt (KKP) und bekräftigt somit, die Themen Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung aktiv umzusetzen. Damit gehört Lahnstein zu den ersten Mitgliedern im Netzwerk der KKP-Kommunen in Rheinland-Pfalz.

Die Regierungsparteien haben sich zum Ziel gesetzt, die Kommunen mit dem Kommunalen Klimapakt noch stärker und ressortübergreifend für das gemeinsame Ziel des klimaneutralen Rheinland-Pfalz zu unterstützen. Er soll den Kommunen dabei helfen, ihre Klimaschutzziele zu erreichen und sich effektiv an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Im Kern besteht der KKP aus einem gegenseitigen Leistungsversprechen: Die beitretenden Kommunen forcieren ihr Engagement im Klimaschutz und bei der Anpassung an die Klimawandelfolgen und bekennen sich zu den Klimaschutzzielen des Landes. Im Gegenzug fördert und begleitet die Landesregierung die Kommunen bei der Umsetzung ihrer Maßnahmen mit konkreten und passgenauen Angeboten und Leistungen. So erhält Lahnstein als KKP-Kommune eine besondere, individuelle Beratung und Begleitung, um Klimaschutz in das kommunale Handeln zu integrieren, und wird dabei von der Energieagentur Rheinland-Pfalz und dem Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen fachlich intensiv begleitet.

Der Kommunale Klimapakt wurde zunächst für die Jahre 2023 und 2024 vereinbart. Anschließend soll er mit allen Beteiligten fortgeschrieben werden.

Seitens der Stadt Lahnstein werden bereits verschiedene Maßnahmen zum kommunalen Klimaschutz ins Auge gefasst. Dazu zählen die Einführung eines systematischen Energiemanagements, die energetische Sanierung bzw. Optimierung von Gebäuden und Liegenschaften sowie die Etablierung bzw. Erhöhung der Starkregenvorsorge.

Lahnsteins Oberbürgermeister Lennart Siefert freut sich über das klare Signal für mehr Klimaschutz. „Das Ziel der Landesregierung, in Rheinland-Pfalz Treibhausgasneutralität zu erreichen, erfordert Klimaschutzmaßnahmen auch direkt vor Ort in den Kommunen. Wir verpflichten uns als Stadt, bewusster in Sachen Klimaschutz aktiv zu werden und profitieren von den Angeboten des Landes, insbesondere von einer professionellen Beratung durch Experten“, so Siefert.