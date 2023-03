Wer ist eigentlich dieser Schärjer? Eine gute Frage, auf die Interessierte am Sonntag, 19. März, eine Antwort bekommen. Doch nicht nur Näheres zu ihm und warum ihm in der Deichstadt ein Denkmal gesetzt wurde, erfahren Einheimische und Gäste bei einem informativen Innenstadtrundgang. Denn die Neuwieder Innenstadt birgt zahlreiche Geheimnisse, deren Spuren die Gruppe unter fachkundiger Führung folgt. Die Teilnehmende treffen sich um 15 Uhr vor dem Schloss. Von dort startet die spannende Tour.

Eine Anmeldung ist bis zwei Tage vorher bei der Tourist-Information telefonisch unter 02631 802 5555 oder per E-Mail an tourist-information@neuwied.de möglich. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 6 Euro, für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren 4 Euro. Die Tourist-Information Neuwied organisiert regelmäßig Führungen in der Stadt und durch die Natur, manche Orte werden auch mit dem Fahrrad oder per Bus erkundet. Termine und Details finden Interessierte online unter www.neuwied.de/stadtfuehrungen.

Zum Foto:

Auch weitere Denkmäler, wie das vor dem Schlosstheater zu Ehren von Prinz Maximilian zu Wied und Maler Carl Bodmer, gehören zu den Etappen des Innenstadtrundgangs. Foto: Simon Zimpfer