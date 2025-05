Mit Spaten, Schaufeln und ganz viel Fleiß startete die städtische Kindertagesstätte Rommersdorf in die neue Gartensaison. Gemeinsam mit Eltern und Erziehern haben die Kinder der Kita die Beete wieder zum Leben erweckt: Unkraut wurde entfernt, Beerensträucher gestutzt und die Erde gelockert. Nun ist der Naschgarten bereit für die neue Saison und neue Pflanzen.

Der Naschgarten, den die Kita 2019 im Rahmen des Coaching-Projekts „Kita isst besser“ mit Fördermitteln des Landes Rheinland-Pfalz angelegt hat, ist seit März letzten Jahres fest in das Außengelände der Einrichtung integriert. Seither können die Kinder tagtäglich miterleben, wie Gemüse wächst und selbst die Pflanzen wässern und pflegen.

Das Konzept verbindet Naturerfahrung mit gesunder Ernährung: Schließlich erfahren die Kinder „von der Hand in den Mund“, wie lecker natürliche Lebensmittel riechen und schmecken. Das selbst geerntete Obst und Gemüse findet dabei nicht nur seinen Weg in die Frühstücksboxen der Kinder, sondern wird bei besonderen Aktionen gemeinsam mit Eltern zu leckeren und gesunden Speisen verarbeitet. So wird der Naschgarten zum lebendigen Lernort.

Zum Bild: Fleißig haben ein Team aus Kindern, Eltern und Erziehern den Naschgarten der Kita Rommersdorf wieder auf Vordermann gebracht.