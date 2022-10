Online-Portal LITTLE BIRD in Bendorf gestartet

Bendorf. Modern, einfach und unbürokratisch: Am 1. Oktober ist das Online-Portal LITTLE BIRD in Bendorf an den Start gegangen. Die Plattform für Kitaplatz-Anmeldung erleichtert Eltern die Suche nach geeigneten Betreuungsplätzen für ihre Kinder.

Eltern können das Portal einerseits unverbindlich wie eine Suchmaschine nutzen und sich über Betreuungsanbieter, deren Öffnungszeiten und pädagogische Angebote informieren. Nach der kostenlosen Registrierung und Anmeldung bei LITTLE BIRD haben sie dann die Möglichkeit, direkt online, ganz bequem von zu Hause bzw. vom Computer aus, Platzanfragen an die gewünschten Einrichtungen zu stellen – auch an mehrere parallel. Dabei spielt es keine Rolle, ob die angefragte Einrichtung momentan tatsächlich freie Kapazitäten hat.

So kann man sich in Bendorf in neun Einrichtungen vormerken lassen – mit dabei sind die vier kommunalen Einrichtungen, die evangelische und die vier katholischen Kitas.

LITTLE BIRD ist bereits in mehr als 300 Kommunen in ganz Deutschland im Einsatz bzw. in Vorbereitung. Viele Städte nutzen die Vorteile der interaktiven Software für die transparente und faire Vergabe und zuverlässige und sichere Verwaltung von Betreuungsplätzen.

Der Zeitaufwand für Eltern wird deutlich minimiert und das aufwändige Ausfüllen von Formularen erspart. Daten können mit ausdrücklicher Zustimmung gespeichert werden und müssen so nur einmal eingegeben werden. Liegt ein Betreuungsplatzangebot einer Einrichtung vor, entscheiden Eltern binnen einer Frist selbst über die Annahme oder Ablehnung.

Selbstverständlich bleibt auch mit LITTLE BIRD die Möglichkeit für die Eltern offen, sich persönlich vor Ort bei einer Einrichtung anzumelden. Das neue System ist nicht dazu gedacht, den persönlichen Kontakt zu ersetzen und spätestens bis zum Vertragsabschluss sollten sich Familien und Einrichtungen persönlich kennengelernt haben.

Die Stadtverwaltung Bendorf ist überzeugt, dass LITTLE BIRD zur Familienfreundlichkeit der Kommune beiträgt und die Kitaplatz-Suche für alle Beteiligten vereinfacht.

Durch verschiedene Plausibilitätsprüfungen und höchste Datensicherheitsvorkehrungen sorgt das System automatisch dafür, dass es immer „sauber“ bleibt. Kommunikations- und Feedbackfunktionen garantieren darüber hinaus, dass Eltern genau einen Platz bekommen und nicht mehrere Angebote, während andere Familien leer ausgehen. Mit LITTLE BIRD behalten alle stets den Überblick, da die Vergabe konsequent als durchgängiger Prozess abläuft.

Das Portal ist unter der Adresse www.little-bird.de im Internet erreichbar.

Foto: Über das Online-Portal „Little Bird“ können Familien in Bendorf sich schnell und bequem einen Überblick über geeignete Betreuungsangebote in ihrer Nähe verschaffen.