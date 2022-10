Bendorf. Positives Fazit für das Bendorfer Craft-Festival am ersten Oktoberwochenende: Zahlreiche Besucherinnen und Besucher strömten bei der vierten Ausgabe der Veranstaltung auf den Bendorfer Kirchplatz. Bei milden Temperaturen und gelegentlichem Sonnenschein herrschte vor allen Dingen am Samstag reger Betrieb und gute Stimmung, aber auch am regnerischen Sonntag waren die Beteiligten von der Stadtverwaltung Bendorf und der Fuchs Konzeptfabrik weitestgehend zufrieden.

Das Veranstaltungskonzept kommt an. Liebhaber und Liebhaberinnen besonderer Brautechniken und Bierspezialitäten kamen auch in diesem Jahr auf ihre Kosten. Mehrere regionale und überregionale Brauereien präsentierten sich mit verschiedenen Craftbieren aus eigener Herstellung. Für alle Gäste, die dem Bier nicht zugetan sind, gab es Wein, Gin, Kaffeespezialitäten und Softdrinks.

Vervollständigt wurde das Genuss-Erlebnis von Foodtrucks, die Speisen für den kleinen und großen Hunger im Angebot hatten, u.a. selbstgemachte Chips, Pastrami Sandwiches, Lángos oder Burger. Die kleinen Besucherinnen und Besucher konnten sich an einem Karussell und einem Zauberer erfreuen.

Am Samstag sorgten die Blues-Rockband „Arna Rox and the Truckstops“ aus Melbourne und die beliebte Funk-, Jazz- und Soul-Coverband „BLAAAST“ für Stimmung. Sonntags gab es musikalische Unterhaltung vom Jugendorchester des Musikvereins Stromberg.

Foto: Das Craft-Festival lockte zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf dem Bendorfer Kirchplatz