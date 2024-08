In den Neuwieder Stadtteilen Gladbach und Rodenbach steigt bereits die Vorfreude, denn noch im August stehen hier die traditionellen Volksfeste an. Damit auch reichlich Platz zum ausgelassenen Feiern da ist, muss in beiden Ortsteilen in den regulären Verkehr eingegriffen werden.

In Gladbach wird vom 16. bis zum 19. August Kirmes gefeiert. Deshalb wird die Straße „An der Marienkirche“ von Dienstag, 13. August, 9 Uhr bis Mittwoch, 21. August, 18 Uhr voll gesperrt. Eine ausgeschilderte Umleitungsstrecke führt über die „Pablo-Picasso-Straße“, „Rommersdorfer Straße“, „Rubensstraße“, „Renoirstraße“ und „Weingartenstraße“. Der Kreisel bleibt mit einer Ausnahme den gesamten Kirmeszeitraum über befahrbar: Am Sonntag, 18. August, wird er für die „Kreiselspiele“ von 15 bis 18 Uhr gesperrt. Während der Kirmes wird in der Rubensstraße auf Höhe des Getränkemarktes beidseitig eine Ersatzhaltestelle für den ÖPNV eingerichtet. Im Zeitraum der zusätzlichen Verkehrseinschränkung durch die „Kreiselspiele“ am Sonntag wird eine Bedarfshaltestelle in der Pablo-Picasso-Straße Höhe Gemeindehaus angefahren. In großen Teilen der Rubensstraße und der Rommersdorfer Straße gelten während der Kirmes zudem Halteverbote.

Vom 23. bis zum 27. August geht es bei der Kirmes in Rodenbach hoch her. Aus diesem Grund wird die Ortsdurchfahrt von Freitag, 23. August, 8 Uhr bis Mittwoch, 28. August, 14 Uhr voll gesperrt. Während der Aufbauarbeiten am Mittwoch, 21., und Donnerstag, 22. August, wird für die Fußgänger ein Notweg angelegt, der teilweise über die Fahrbahn führt. Für die Anwohner wird innerörtlich eine Umleitung eingerichtet, der Durchgangsverkehr wird durch entsprechende Beschilderung weiträumig umgeleitet. In den Bereichen „Am Rast/ Dorfplatz“ und „Segendorfer Straße“ werden zudem Halteverbotszonen eingerichtet.