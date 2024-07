Mehrere Haltestellen können nicht angefahren werden

Wegen der Kirmes in Moselweiß wird die Linie 6/16 am Freitag, den 02.08.2024, von 19:00 Uhr bis ca. 20:30 Uhr, umgeleitet. Die Haltestellen „Kemperhof“, „Heiligenweg“, „Im Fronwingert“, „Bahnhofsweg“ und „Burgweg“ können in dieser Zeit nicht angefahren werden.

Richtung Moselweiß: Die Busse der Linie 6/16 fahren nach der Haltestelle „Verwaltungszentrum Süd“ rechts Richtung Kurt-Schumacher-Brücke zur Schlachthofstraße, dann links zur Haltestelle „Gülser Brücke“.

Die Rückfahrt erfolgt analog der Hinfahrt.