(22.09.22) Auch in diesem Jahr wurde wieder Kirmes in der städtischen Kindertagesstätte Eulenhorst gefeiert. Da während der Pandemie die Ortskirmes ausgefallen war, startete die Einrichtung eine eigene Kirmes für ihre Kinder. Hierfür planten die ErzieherInnen für die Kinder im Alter von eins bis zehn Jahren verschiedene Stationen mit kleineren Spielen. Neben Dosen-Werfen, einem Parcours und dem klassischen Entchen-Angeln, wurde im diesem Jahr auch Kinderschminken angeboten. Zum Abschluss bekam jedes Kind ein kleines Geschenk und eine Tüte Popcorn. Die Eulenhorst Kirmes hat sich nun als feste Tradition in der Einrichtung etabliert und ist ein Highlight für die Kinder.