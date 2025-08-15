Mit einer ordentlichen Portion Teamgeist und viel Spaß sind 23 Schülerinnen und Schüler der Kinzing-Schule Neuwied in die Sommerferien gestartet. In der ersten Ferienwoche organisierte die Schule gemeinsam mit ihrem Schulsozialarbeiter erneut eine interne Sommerferienfreizeit. Und die hatte wieder einiges zu bieten.

Los ging’s mit einer großen „Team-Challenge“ auf dem Schulgelände. Die Kinder und Jugendlichen gingen in Gruppen auf Punktejagd, wofür sie sich in verschiedenen Aufgaben miteinander messen mussten. In den darauffolgenden Tagen begeisterten Ausflüge in den Freizeitpark „Taunus-Wunderland“, in die Deichwelle Neuwied und ins Museum für menschliche Verhaltensevolution nach Monrepos – jede Station ein Highlight für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler aus den Klassenstufen 1 bis 8.

Möglich wurde die Ferienfreizeit durch die finanzielle Unterstützung der Sparkasse Neuwied, dem Lions Club Neuwied-Andernach und der evangelischen Gemeinde Neuwied-Heddesdorf. Ob beim gemeinsamen Forschen, Spielen, Schwimmen – die Woche hat allen Beteiligten, Kindern wie Lehrkräften, sichtlich Spaß gemacht. So fiel der Start in die Ferien leicht – und die gute Laune war garantiert.

Foto: Marco Schneider