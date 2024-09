Für alle erfolgreichen Teilnehmenden des Lesesommers in der StadtBibliothek Koblenz gibt es ein besonderes Highlight. Am Montag, 14. Oktober 2024, finden zwei Lesungen mit Jochen Till in der StadtBibliothek am Zentralplatz statt. Jochen Till ist Autor bekannter Kinderbuchreihen wie „Luzifer Junior“ und „T-Rex World“.

Die erste Lesung von Till richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren, Beginn ist um 15 Uhr. Der Autor liest Ausschnitte aus seinen beliebten Büchern „Die höchstfamose Zooschule“, „T-Rex World“ und „Höllisch gute Freunde“.

In der zweiten Lesung für Kinder ab neun Jahren wird Jochen Till Texte aus seiner Buchreihe „Luzifer Junior“ vorlesen, die Veranstaltung startet um 16:30 Uhr.

Die Dauer der beiden Kinderlesungen beträgt jeweils ca. eine Stunde. Parallel werden Illustrationen aus den vorgelesenen Büchern auf einer Leinwand präsentiert.

Karten sind ab sofort in der StadtBibliothek im Forum Confluentes an der Infotheke im 4. OG erhältlich.

Für die erfolgreichen Teilnehmenden des diesjährigen Lesesommers ist der Eintritt kostenfrei! Für alle anderen kostet der Eintritt 4 Euro.

„Lese-Hunger!“- das war das Motto des diesjährigen Lesesommers in Rheinland-Pfalz. Insgesamt über 800 Kinder nahmen allein in der StadtBibliothek Koblenz teil und lasen mit viel Engagement jede Menge lustige und spannende Bücher.