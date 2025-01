Kita-Hauswirtschaftskräfte aus Neuwied besuchen Apetito

Ausgewogene und gesunde Ernährung ist ein entscheidender Baustein für die Entwicklung von Kindern. Mit der zunehmenden Ganztagesbetreuung in Kindertagesstätten wächst die Verantwortung der Hauswirtschaftskräfte, die wichtigen Mahlzeiten täglich frisch bereitzustellen. Doch wie entstehen die Gerichte, die täglich auf die Tische kommen? Um diese Frage zu beantworten, machten sich fünfzehn Hauswirtschaftskräfte der Neuwieder städtischen Kitas auf den Weg zum langjährigen Essenslieferanten Apetito in Rheine. Begleitet von Anke Dierdorf, Gesamtleitung der städtischen Kindertagesstätten, und Lena Dielmann, Fachberatung städtischer Kindertagesstätten, nutzten die Teilnehmerinnen die Gelegenheit, direkt vor Ort Einblicke in die Lebensmittelproduktion zu gewinnen und sich über aktuelle Herausforderungen der Kita-Verpflegung auszutauschen.

Einblick in die Produktion und Austausch auf Augenhöhe

Von dem Essensanbieter Apetito, der sich unter anderem auf Tiefkühlkost für Kinder im Alter von null bis sechs Jahren spezialisiert, bezieht die Stadt Neuwied seit einigen Jahren die Mittagsverpflegung für ihre Kitas. Die Hauswirtschaftskräfte konnten sich nun im Hauptproduktionswerk in Rheine die Herstellung der Tiefkühlkost detailliert anschauen sowie spezifische Fragen zu Zusammensetzungen und Zubereitung stellen. In Workshops, die durch eine Ernährungsberatung und einen Koch gestaltet wurden, erhielten sie konkrete Anregungen und Informationen für ihren Arbeitsalltag. Zudem konnten spezifische Fragestellungen geklärt sowie Anregungen mit Apetito ausgetauscht werden.

Hauswirtschaft als Schlüsselrolle in der Kita-Verpflegung

„Der Bereich der Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten ist in den letzten Jahren stetig gewachsen und komplexer geworden. Ein hohes Maß an Organisation, Logistik aber auch Expertise in der direkten Verarbeitung von Lebensmitteln sind tägliche Anforderungen an die Hauswirtschaftskräfte, welche eine wichtige Funktion im Alltag der Kindertagesstätten einnehmen“, berichtet Anke Dierdorf. Umso wichtiger ist es, für diese Berufsgruppe regelmäßige Fort- und Weiterbildungsangebote bereitzustellen. Stetiger Austausch und gemeinsames Netzwerken gewährleisten, dass die qualitativen Standards, unter anderem der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE), eingehalten werden können. Der Besuch des Hauptproduktionswerkes fördert dementsprechend nicht nur den Dialog zwischen den Kinderbetreuungen und dem Essensanbieter, sondern bringt auch neue Impulse für die tägliche Arbeit. Das trägt dazu bei, die Qualität der Kita-Verpflegung in Neuwied nachhaltig zu sichern.

Zum Bild: Bei der Besichtigung gab es spannende Einblicke hinter die Kulisse der Essensproduktion.