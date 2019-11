Kinder- und Jugendliteraturtage 11.-17. November

Auch in diesem Jahr finden wieder auf Initiative von Kultur- und Bildungsdezernentin PD Dr. Margit Theis-Scholz die Kinder- und Jugendliteraturtage Koblenz statt. Das diesjährige Motto lautet: „Los geht’s! Hier bewegt sich was.“

In der Woche vom 11.-17. November bewegt sich so einiges. Die Kinder und Jugendlichen dürfen sich auf rund 30 kostenfreie Veranstaltungen freuen. Denn Lesen ist nicht nur ein notwendiges Übel für die Schule, sondern kann auch in der Freizeit Spaß machen. Die Kinder- und Jugendliteraturtage beweisen das mit unterschiedlichen Lesungen, Workshops und Projekten, welche sich besonders an Kindergärten, Schulen und Schüler/innen jeder Jahrgangsstufe, aber auch Eltern und Lehrkräfte richten.



Eine Besonderheit gibt es in diesem Jahr: Am Samstag, den 16.11. findet von 10:00 und 15:00 Uhr in der Stadtbibliothek Koblenz eine Abschlussveranstaltung statt, die einiges zu bieten hat. Kinder können sich hier z.B. beim Produzieren von Hörspielen mit dem Handy ausprobieren oder bekommen während einer Yoga-Stunde um 13:00 Uhr ausgewählte Geschichten vorgelesen. Die Lesescouts des Max-von-Laue Gymnasiums bieten um 12:00 Uhr die Veranstaltung „Lesespaß beim Lesesport“ an und zum Abschluss liest passend zum Motto Boris Pfeiffer um 15:00 Uhr aus seinem Buch Kids – Bundesliga – Alarm“. Kostenlose Eintrittskarten hierfür sind bereits jetzt im 4. OG der Stadtbibliothek erhältlich.

Außerdem werden bei der Abschlussveranstaltung – so lange wie der Vorrat reicht –kostenlose Exemplare des Kinderbuches „Luzie & Lione – Ein Koblenz-Stadtführer für Kinder“ der Autorin Bine Voigt verteilt und ein Thementisch mit Leseempfehlungen zu „Bewegung und Lesen“ gestellt.



Aber nicht nur am Samstag, dem 16.11. werden vielfältige Aktionen geboten. Die Woche über finden neben speziellen Angeboten für Schulen mit rund 1.600 teilnehmenden Schüler/innen auch öffentliche Veranstaltungen für pädagogische Fachkräfte, Erziehungsberechtigte, Lernpaten und interessierte Erwachsene wie Kinder und Jugendliche statt, wie z.B. ein Vorleseworkshop für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren des Fördervereins Lesen und Buch am Mittwoch, den 13. November von 16:30 – 18:00 Uhr in der Stadtbibliothek, ein U20-Poetry-Slam ebenfalls am Mittwoch den, den 13. November um 18:30 Uhr im Circus Maximus oder am Freitag, den 15. November um 19:30 Uhr eine Podiumsdiskussion der Koblenzer Initiative zur Leseförderung im Rathaus.



Weitere Informationen zu den Kinder- und Jugendliteraturtagen Koblenz finden Sie unter: www.kinderundjugendliteraturtage.koblenz.de

Anmeldungen zu den Veranstaltungen richten Sie bitte an bildungsbuero@stadt.koblenz.de, Tel. 0261/ 129 1924.



Die Kinder- und Jugendliteraturtage werden vom Bildungsbüro des Kultur- und Schulverwaltungsamtes der Stadtverwaltung Koblenz, der Stadtbibliothek und der Buchhandlung Reuffel durchgeführt, gemeinsam mit vielen weiteren Kooperationspartnern, wie z.B. dem Förderverein Lesen und Buch.

Kultur- und Bildungsdezernentin PD Dr. Theis-Scholz freut sich über das vielfältige Veranstaltungsprogramm und betont, dass im Rahmen der Kinder- und Jugendliteraturtage in diesem Jahr auch Schiffslesungen für die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen Kesselheim und Ehrenbreitstein ermöglicht werden.



Das Programm der Kinder- und Jugendliteraturtage wird insbesondere durch die finanzielle Unterstützung der Stiftung Zukunft der Sparkasse Koblenz und der PSD Bank möglich gemacht. Die Kultur- und Bildungsdezernentin dankt insbesondere auch dem Lions Club Koblenz sowie dem Lions Club Sophie von La Roche für deren Unterstützung.





Das Bildungsbüro Koblenz wurde im Jahr 2017 mit Unterstützung von Fördermitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gegründet. Als Koordinierungsstelle für Bildungsfragen arbeitet das Bildungsbüro Koblenz primär an der Vernetzung von Bildungsangeboten und Bildungsakteuren in Koblenz.

Foto: v.l. Marie-Theres Schwaab (Förderverein Lesen und Buch), Eva Pfitzner (Leserattenservice), Dr. Margit Theis-Scholz (Kulturdezernentin), Ilka Müller (Kultur- und Schulverwaltungsamt) und Julia Löffler (Stadtbibliothek)

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 11.11.2019