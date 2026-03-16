Ausstellung im Löhr Center zeigte im Rahmen der COA-Aktionswoche Unterstützungsmöglichkeiten für Betroffene auf.

Wir werden sichtbar! So lautete das diesjährige Motto der jährlich stattfindenden bundesweiten COA-Aktionswoche.

COA steht für „Child of Addicts“ – Kind suchtkranker Eltern.

Die Zahl betroffener Familien steigt stetig an!

In unsicheren Zeiten, geprägt von Stress, Druck und Überforderung in Familie, Job und Finanzen, leiden immer mehr Erwachsene unter psychischen Krisen und Sucht. Das wirkt sich auch auf ihre Kinder aus. In Deutschland leben schätzungsweise 3,8 Millionen Kinder mit psychisch-/suchtkranken Eltern – etwa jedes sechste Kind, Tendenz steigend.

Um die Öffentlichkeit für die Situation betroffener Kinder und Jugendlicher zu sensibilisieren hat Ende Februar 2026 im Rahmen der COA-Aktionswoche eine Ausstellung im Löhr Center stattgefunden.

Dabei standen Fachkräfte für Fragen und Beratung zur Verfügung und zeigten Interessierten Unterstützungsangebote auf.

Ins Leben gerufen wurde die Ausstellung von einer Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen und Vertretern des Netzwerks Kindeswohl der Stadt Koblenz, der Netzwerkstellen Kinderschutz/Kindergesundheit des Kreises Mayen-Koblenz, die Koordinierungsstelle für Psychiatrie des Landkreises Mayen-Koblenz und der Stadt Koblenz und die Lotsenstellen für Kinder psychisch-/suchterkrankter Eltern im Landkreis Mayen-Koblenz.

Foto: v.l.n.r.: Johann von Hilchen, Netzwerk Kinderschutz/Kindergesundheit der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz; Janine von Zabern, Netzwerk Kindeswohl der Stadtverwaltung Koblenz; Klaudia Follmann, Zentrum für ambulante Suchtkrankenhilfe der Caritas Koblenz e.V.; Meike Koch, Koordinierungsstelle für Psychiatrie des Landkreises Mayen-Koblenz und der Stadt Koblenz