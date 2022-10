Die beliebte Reihe „Kino für Kinder“ wird auch im November fortgesetzt. Dieses Mal begleiten junge Filmfans den cleveren Wikingerjungen Wickie bei einem weiteren Abenteuer. Dazu zeigen das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied, das Team vom Minski und der Filmtheaterbetrieb Weiler am Mittwoch, 9. November, um 16 Uhr im Metropol Kino an der Heddesdorfer Straße den Film „Wickie und die starken Männer – Das magische Schwert“.

In dem 82-minütigen Film von Regisseur Eric Cazes darf der tapfere Wikingerjunge mal wieder nicht seinen Vater Halvar und die starken Männer bei deren Abenteuer begleiten – egal wie sehr sich Wickie bemüht. Als sein Vater vom schrecklichen Sven jedoch ein mysteriöses Schwert erhält, das seine Mutter Ylva in eine Statue aus Gold verwandelt, steht endlich für Wickie ein großes Abenteuer an. Denn er will auf jeden Fall seine Mutter retten. Es beginnt eine aufregende Reise mit einem Besuch im Piratenparadies und etlichen brenzligen Situationen.

Für einen Besuch gilt die jeweils aktuelle Covid-Landesverordnung und die Regelung für den Kreis Neuwied. Kinokarten erwirbt man am besten über eine Online-Buchung mit Sitzplatzreservierung auf www.kinoneuwied.de. Die Eintrittskarten kosten für Kinder 3 Euro, für Erwachsene 4,50. Alle Vorstellungen beginnen um 16 Uhr im Metropol Kino, Heddesdorfer Straße 2, Neuwied. Nähere Informationen gibt es beim Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied unter kijub@neuwied.de oder telefonisch unter der 02631 802 174.