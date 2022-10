Nach der Fertigstellung der Korrosionsschutzarbeiten im dritten Bauabschnitt wird die Einhausung des Pylons am Moselring ab Donnertag, 3.11.2022 in den 4. Bauabschnitt umgebaut.

Während der Gerüstarbeiten wird der öffentliche Verkehr einstreifig an der Baustelle vorbeigeführt. Dies betrifft die Fahrtrichtungen B9/ B49 Friedrich-Ebert-Ring sowie die B9 Stadtdurchfahrt Richtung Bonn.

Die Gerüstbauarbeiten werden in den verkehrsarmen Zeiten zwischen 21:00 Uhr abends und 6:00 Uhr morgens durchgeführt, so dass dem öffentlichen Verkehr tagsüber in allen Fahrtrichtungen zwei Fahrstreifen zur Verfügung stehen.

Nach Abschluss der Gerüststellung wird der Verkehr zweistreifig in einer Baustellenverkehrsführung vom Friedrich-Ebert-Ring auf die B9 an dem Baufeld vorbeigeführt.

Die Umbauarbeiten sollen bis Donnerstag, 4.11.2022 andauern. Die diesjährigen Arbeiten an dem Bauwerk bestehen aus insgesamt 4. Bauabschnitten und sollen Mitte Dezember abgeschlossen sein.

Das Tiefbauamt der Stadtverwaltung Koblenz bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die notwendigen Einschränkungen und erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.