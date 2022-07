Rheinbrohl (ots) – Am Donnerstagabend wurde ein 13-jähriger Junge von einem Hund in der Hauptstraße gebissen. Wie die Mutter des Geschädigten angab, fuhr ihr Sohn gegen 19:00 Uhr mit einem Tretroller auf der Hauptstraße an einer Frau vorbei. Die Frau führte einen angeleinten Hund mit, welcher den Jungen beim Vorbeifahren in die Wade gebissen haben soll. Der Junge fuhr mit dem Roller weiter, die Hundehalterin habe noch “Sorry” nachgerufen. Es soll sich um eine blonde Frau mit Brille gehandelt haben. Die Polizeiinspektion in Linz leitete strafrechtliche Ermittlungen ein. Zeugen, als auch die Hundebesitzerin werden gebeten, sich bei der Polizei in Linz zu melden. 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de