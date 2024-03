Immer wieder wird an die Verwaltung der Wunsch nach Unterstützung für das Ehrenamt herangetragen, berichtet Ingo Schneider, Dezernent für Bildung und Kultur der Stadt Koblenz. Für ihn ist die Einführung der Kulturlotsin ein wichtiger Schritt für mehr Offenheit und Bürgerfreundlichkeit im Bereich der Kultur.”Mit Kim Viola Färber hat die Verwaltung für alle Kulturschaffenden, die Rat oder Hilfe brauchen, nun ein neues Gesicht.”

Kim Viola Färber ist die erste Kulturlotsin der Stadt Koblenz. Die 34-Jährige wird in dieser Funktion, die 2023 neu geschaffen wurde, Koblenzer Kulturschaffende beraten und unterstützen. Als Kulturlotsin soll sie Schnittstelle zwischen der freien Kultur- und Künstlerszene und der Stadt Koblenz sein und Kulturschaffende bei allgemeinen Anfragen sowie bei der Planung von Veranstaltungen unterstützen. Die Stelle soll insbesondere Stadt und Akteur:innen vernetzen und auch vermittelnd agieren, um das Potential einer Zusammenarbeit zwischen Stadt und freier Kulturszene voll auszuschöpfen. Färber: „Ich freue mich, die Kulturschaffenden in Zukunft durch die Landschaft der Stadtverwaltung zu lotsen und zu unterstützen, wo ich kann.“

Kim Viola Färber hat an der Universität Koblenz und an der Macquarie University in Sydney Kulturwissenschaft im Bachelor of Arts studiert und verfügt über Erfahrungen in Kultur- und Pressestellen sowie in der Museumsarbeit. Von Juni 2022 bis September 2023 betreute sie die interaktive Ausstellung „Romanticum“ in Koblenz und nahm sich der Kundenbetreuung, Veranstaltungsplanung, Social-Media-Betreuung und des Marketings an. Zuvor arbeitete sie von 2018 bis 2022 im Victoria und Albert Museum in London, war tätig im Bereich der Entwicklung und des Einkaufs von Produkten. Durch ihr Praktikum in der Kultur- und Presseabteilung der Deutschen Botschaft in Hanoi sammelte sie Erfahrungen im Bereich der Kultur- und Pressearbeit. Bei ehrenamtlichen Tätigkeiten in England bei Not1More und Carers Worldwide sammelte sie zudem Erfahrungen in Projektmanagement und Recherchearbeit.

In ihrer neuen Funktion in Koblenz hat Färber zunächst damit begonnen, Kulturschaffende bei der Suche nach Räumlichkeiten und Fördermitteln zu unterstützen. Vor allem aber soll die Kulturlotsin als Schnittstelle zwischen den zahlreichen Ämtern der Stadtverwaltung und den Kulturschaffenden fungieren, besonders im Zuge von Veranstaltungsplanungen. „Gerne können mich Koblenzer Kulturschaffende kontaktieren, wenn sie Fragen, Anliegen oder Anregungen haben“, betont Kim Viola Färber. „Besonders wenn Kulturschaffende bei den Ämtern mit der Veranstaltungsplanung nicht weiterkommen, bitte ich sie, sich mit mir in Verbindung zu setzen.“

Erreichbar ist Kim Viola Färber per Mail unter kim-viola.faerber@stadt.koblenz.de von montags bis freitags. Wenn Sie telefonisch mit ihr Kontakt aufnehmen möchten, können Sie das unter 0261/129-1915 in geraden Wochen montags, mittwochs und freitags, in ungeraden Wochen dienstags und donnerstags von 8.00 bis 16.00 Uhr.

Das bietet die Kulturlotsin an:

Beratung per Mail, telefonisch oder persönlich

Bereitstellen von Informationen und Übersichten (bespielsweise Fördermittel- oder Raummöglichkeiten)

Vernetzung von Akteur:innen

Schnittstelle zu städtischen Ämtern

Foto Werner Färber